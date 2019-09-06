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Минфин не планирует новых налогов в сервисах совместных поездок

6 сентябрь 2019 (17:16)

УрБК, Москва, 06.09.2019. Минфин России не планирует вводить новых налогов для водителей, которые используют сервисы совместных поездок, сообщила пресс-служба министерства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

«Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов для водителей, использующих сервисы совместных поездок», — говорится в документе.

При этом если водитель зарегистрируется как плательщик налога на профессиональный доход, то налоговая ставка составит 4%.

Ранее «Известия» сообщили, что Минфин предлагает взимать НДФЛ с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar.

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