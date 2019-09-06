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Минэкономразвития РФ ожидает нулевую инфляцию в сентябре
6 сентябрь 2019 (14:28)
УрБК, Москва, 06.09.2019. По итогам сентября Минэкономразвития прогнозирует нулевой прирост потребительских цен в России в помесячном выражении, что соответствует годовым темпам роста в 4,1%. Об этом говорится в опубликованном мониторинге министерства.
В августе 2019 года годовая инфляция продолжила замедляться — до 4,31 % после 4,58 % месяцем ранее. При этом в министерстве отмечают, что по итогам 2019 года инфляция может оказаться уже ниже и нового прогноза. Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз до 3,8% с 4,3%, а теперь ожидает рост цен по итогам года в интервале 3,6-3,8%.
«Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита. В целом по году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 3,6-3,8%», — говорится в документе.
В августе 2019 года годовая инфляция продолжила замедляться — до 4,31 % после 4,58 % месяцем ранее. При этом в министерстве отмечают, что по итогам 2019 года инфляция может оказаться уже ниже и нового прогноза. Минэкономразвития в конце августа понизило прогноз до 3,8% с 4,3%, а теперь ожидает рост цен по итогам года в интервале 3,6-3,8%.
«Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита. В целом по году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 3,6-3,8%», — говорится в документе.
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