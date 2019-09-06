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В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту незаконной передачи в аренду подземных переходов
6 сентябрь 2019 (12:46)
УрБК, Челябинск, 06.09.2019. В Челябинске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» по факту незаконной передачи юридическому лицу в аренду принадлежащих муниципалитету подземных переходов на площади Революции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В апреле 2018 года администрация Челябинска необоснованно предоставила муниципальную преференцию на заключение договора аренды ООО «Лоция» подземных переходов, которые закреплены за МАУ «Горсад им. А. С. Пушкина» на праве оперативного управления.
В результате незаконных действий с июня 2018 года по июль 2019 года муниципальное автономное учреждение не получило доход от аренды указанного имущества в размере 7,4 млн руб.
Результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.
В апреле 2018 года администрация Челябинска необоснованно предоставила муниципальную преференцию на заключение договора аренды ООО «Лоция» подземных переходов, которые закреплены за МАУ «Горсад им. А. С. Пушкина» на праве оперативного управления.
В результате незаконных действий с июня 2018 года по июль 2019 года муниципальное автономное учреждение не получило доход от аренды указанного имущества в размере 7,4 млн руб.
Результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.
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