ЦБ в третий раз подряд снизит ключевую ставку

Сегодня Банк России проведет заседание совета директоров по вопросу кредитно-денежной политики. Согласно опросу, который провело агентство Reuters, 19 из 20 финансовых экспертов прогнозируют снижение ключевой ставки с текущих 7,25% до 7%.Опрошенные ИАА «УралБизнесКонсалтинг» аналитики также уверены, что регулятор продолжит цикл смягчения кредитно-денежной политики.Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин выделяет несколько факторов, которые позволят ЦБ снизить ставку на 0,25 базисных пунктов.«Во-первых, это продолжающееся снижение инфляции, которая к концу года может опуститься ближе к 4%. Таким образом, так называемый диапазон нейтральной ставки ЦБ составит 6-7%. То есть в любом случае регулятору при таком раскладе придется следовать своей тактике и опустить ставку в данный коридор. Во-вторых, сейчас наблюдается общая тенденция смягчения политики всеми другими ключевыми мировыми ЦБ. В-третьих, Банк России может быть замотивирован в пользу снижения ставки с целью поддержки таким образом темпов экономического роста, которые в последние месяцы не радуют», — рассказал В. Карпунин.Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко также считает текущую ситуацию благоприятной для третьего подряд снижения ставки.«Инфляция продолжает снижение в годовом выражении, несмотря на скачок цен на топливо на внутреннем рынке, а также ослабление рубля. Год назад рубль потерял к доллару США около 11% своей стоимости, но затем отыграл почти все потери. Тогда ЦБ вмешался в ситуацию, временно повысив ставку и прекратив покупки валюты на рынке, и это помогло. Сейчас, на мой взгляд, несмотря на скачок цен, ЦБ не будет «закручивать гайки», поскольку на фоне высокой базы прошлого года инфляция и инфляционные ожидания остаются относительно низкими», — считает Г. Ващенко.По его словам, ожидания участников рынка также складываются в пользу снижения ставки на 0,25%, об этом свидетельствует динамика рублевых облигаций, ставки RUONIA и данные с Московской биржи — вероятность снижения ставки до 7% оценивается в 63%.Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко не исключает, что снижение ключевой ставки в сентябре может оказаться последним в текущем году.«На опорном заседании 6 сентября у регулятора имеются все основания для еще одного снижения ключевой процентной ставки на 25 б.п. — до 7% годовых. При этом постепенное сближение инфляции с нижней̆ границей̆ текущего прогноза ЦБ может позволить регулятору снизить ориентир по инфляции на конец 2019 года. Более того, наблюдаемое замедление цен создает достаточно серьезную вероятность снижения инфляции ниже целевого таргета ЦБ в 4%. Такой вариант событий развязывает руки регулятору для еще одного упреждающего смягчения ДКП ближе к концу текущего года. В то же время ЦБ, по всей̆ видимости, сохранит акцент на инфляционных рисках, связанных с влиянием бюджетной̆ политики. В частности, ускорение расходов бюджета со II полугодия и неопределенность в отношении расходования ликвидной̆ части ФНБ могут вынудить ЦБ сделать паузу на уровне 7% годовых по ключевой̆ ставке», — полагает Ю. Кравченко.Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что снижение ключевой ставки в сентябре приведет к снижению доходности банковских депозитов.«Несмотря на риски падения спроса на нефть из-за торговой войны США и Китая, Банк России в пятницу с высокой вероятностью снизит ключевую ставку с 7,25% до 7%. Инфляция снижается, а экономический и промышленный рост остается слабым. Возможно, председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина сделает какой-либо намек на снижение ключевой ставки до 6,75% в декабре 2019 года. Напомним, таргет Банка России по ключевой ставке — 6-7%. Снижение ключевой ставки ведет к падению ставок по депозитам, что повышает интерес к российским дивидендным акциям, а также, вероятно, подстегнет спрос на новый выпуск народных ОФЗ. При этом с открытием депозитов медлить не стоит, ставки, скорее всего, будут снижаться до конца года», — сообщил А. Разуваев.Напомним, что осенью 2018 года ЦБ начал цикл ужесточения кредитно-денежной политики. В сентябре прошлого года ставку повысили до 7,5%, в декабре — до 7,75%. Сейчас можно говорить о возобновлении цикла смягчения монетарной политики. В июне 2019 года ставку снизили до 7,5%, в июле — до 7,25%. Если верить прогнозам аналитиков, в сентябре показатель может уменьшиться еще на 0,25 б.п.