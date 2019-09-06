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За неделю ФАС не зафиксировала роста цен на автомобильное топливо на АЗС Свердловской области
6 сентябрь 2019 (10:08)
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2019. С 26 августа по 1 сентября ФАС не зафиксировала роста цен на автомобильное топливо на АЗС Свердловской области. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) не изменилась, составив 41,9 руб., цена АИ-95 тоже осталась прежней — 44,75 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,83 руб. — повышения цены тоже не произошло. За сжиженный углеводородный газ, как и на прошлой неделе, придется заплатить 19,71 руб. за литр.
За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) не изменилась, составив 41,9 руб., цена АИ-95 тоже осталась прежней — 44,75 руб. за литр.
Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,83 руб. — повышения цены тоже не произошло. За сжиженный углеводородный газ, как и на прошлой неделе, придется заплатить 19,71 руб. за литр.
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