Подрядчики прокатили Бубнова по объектам

Лето 2019 года стало настоящим испытанием для екатеринбургских автомобилистов и пешеходов. Сразу несколько важнейших городских магистралей были перекрыты в связи с ремонтами дорожного покрытия. На несколько месяцев было ограничено движение по Малышевскому и Макаровскому мостам, путепроводам у концерна Калина и на улице Советской, улицам Амундсена и Авиационной и еще целому ряду важнейших транспортных артерий города. График ремонтов был составлен таким образом, что целые городские районы, такие как Юг или ЖБИ, оказывались практически полностью отрезанными от центра.Массу проблем получили и пешеходы. В начале июня на центральных улицах началась глобальная замена бордюров, которая велась с привлечением экскаваторов и иной тяжелой техники. Через несколько недель многие тротуары в центре лишились своего покрытия — асфальт и тротуарная плитка были выломаны и свалены в кучи. В течение двух месяцев пешеходам пришлось ходить по щебню и грязи.Крайне негативную реакцию жителей вызвали и темпы проведения ремонтных работ. Часто на перекрытых улицах неделями работало один-два человека или вообще не велось никаких работ. Причем такая ситуация складывалась на самых загруженных улицах города, на глазах у автомобилистов, вынужденных стоять в 10-балльных пробках. Просчеты с организацией, неэффективность их проведения стали очевидными для горожан. Ситуация стала темой постоянных обсуждений в СМИ и сетевых дискуссиях.Очевидно, что сезон дорожного ремонта в городе был проведен неудовлетворительно, жителям Екатеринбурга была доставлена масса совершенно необязательных трудностей. Ожидалось, что ситуация исправится в сентябре. Обычно к росту дорожного трафика, который наступает с началом учебного года, дорожные работы завершаются. Но город по-прежнему стоит в многокилометровых пробках, дорожная ситуация только усугубилась.Сегодня, 5 сентября, заместитель главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов совместно с председателем городского комитета благоустройства Тамарой Благодатковой, главами районов и подрядчиками провел объезд нескольких ремонтируемых объектов. От него ждали объяснения причин неудовлетворительного хода работ. Однако вместо этого чиновник, ответственный за транспортный коллапс, сообщил, что никаких проблем в городе нет, строительство идет по плану.Работа на этом участке идет полным ходом: 22 тыс. кв. м. асфальта уже уложено, правда, не везде качественно. В ходе экспертизы выяснилось, что подрядчикам придется переделывать 120 кв. м. полотна. Представители подрядной организации обещают закончить к понедельнику, а до 30 сентября доделать газоны, тротуары и бордюры.Алексей Бубнов совместно с Тамарой Благодатковой выразил свое недовольство, так как муниципальный контракт действительно завершается 30 сентября, но к этому времени должен быть готов и лабораторный контроль. Следовательно, строители должны покинуть участок до 15 сентября.«У вас был июль, август. Чем вы занимались? Сейчас дожди пойдут — асфальтировать нельзя. Почему срываете сроки?», — отчитал подрядчиков замглавы.Вразумительного ответа получить ему не удалось.Подрядчики снова уверяют, что к понедельнику завершат асфальтировать тротуары. Осталось 900 кв. м. На сегодняшний день готово порядка 50% нижнего слоя дороги.«Огромный фронт работ. Работай — не хочу. Когда начнете?», — воскликнул Алексей Бубнов.Представители подрядчика уверены, что 10 сентября закончат асфальтировать, затем приступят к разметке и бордюрам.«Качество ремонта мы оценим, когда будет закончен лабораторный контроль. Мы вышли на завершающую фазу. В принципе, все подрядчики сработали нормально. Единственное — по срокам здесь не все получается. Чем можем, мы поможем. Текущие замечания есть как по качеству проведения работ, так и по установке бордюрного камня. Основные же замечания появятся, когда работы будут окончены. Сейчас мы только на середине пути», — поделился впечатлениями замглавы города.Большую часть объектов должны завершить 30 сентября, четыре контракта обещают исполнить до 23 сентября. Еще несколько объектов должны сдать в середине октября. Стоит отметить, что большая часть ремонтных работ началась еще в мае, и с тех пор прогресс не очень заметен.Этот объект точно не успеют сдать в срок. Большую часть дороги обещают отремонтировать к 10 сентября. При этом все тротуары перекопаны, бордюры лежат отдельно. Возле подъездов жилых домов рассыпан гравий.Все эти проблемы затмевает собой огромная яма возле колледжа РГППУ. Ремонт теплотрассы должны были закончить еще 4 сентября.«Мне начальник разрешил на две недели продлить», — объяснился подрядчик.Для проведения работ разрешение было только на раскопки на уровне газона. Но подрядчик зашел и на проезжую часть. При этом предупреждающие знаки не установлены, ограждений нет. Чтобы пройти над ямой, уложено несколько тонких досок, рабочие черпают воду ведрами.«Передайте начальству привет. Где разрешение на раскопки? Где ограждения? Где знаки? Если ребенок упадёт, что делать будем? Вы соображаете, что делаете?», — обратился Алексей Бубнов к подрядчику.Тот, в свою очередь, оправдался тем, что очень торопились с работами, и обещал все замечания устранить. Очевидно, что вопросы Бубнова вряд ли повлияют на ситуацию.Здесь Алексей Бубнов проверял качество укладки тротуаров. На проспекте Ленина от Карла Либкнехта до Луначарского плитку должны положить до 10 октября.На вопрос, почему нельзя было заниматься укладкой в июле, подрядчик ответил, что виновата погода и человеческий фактор.«Красный гранит возят с севера Свердловской области, там проблематичное производство. С серым гранитом нет проблем. Вообще, много мелких проблем, которые складываются в одну большую. Планируем завершить все работы на месяц раньше срока, чтобы не укладывать в снег», — пояснил директор подрядной организации.На перекрестке ул. Ленина и ул. Луначарского огромная куча грунта, из-за которой на тротуарах расплывается грязь. Она стала новым объектом спора между подрядчиками и проверяющими.Как заявила Тамара Благодаткова, она уже несколько недель слышит от подрядчика, что землю вывезут завтра. В свою очередь, Алексей Бубнов буквально приказал вывести ее к 15.00 пятницы.Представитель подрядной организации обвинил во всем поставщика, но ему быстро объяснили, что именно он является ответственным лицом за проведение работ. Самой больной точкой для Тамары Благодатковой оказалось озеленение.«Вы когда газон класть будете? Зимой?», — спросила она подрядчика.В ответ он лишь улыбался и обещал все сделать. При этом конкретных сроков выполнения он не назвал. Вполне вероятно, что и к зиме закончить работы не удастся. Заместитель главы города тему окончательной приемки объекта предпочел не поднимать.К этому объекту у проверяющих замечаний не было, несмотря на то, что трамваи должны были запустить уже 14 сентября, но срок перенесли на 14 октября.Строители еще два раза закроют движение по Макаровскому мосту. Как отметил подрядчик, движение будет ограничено в эти и следующие выходные.Перекрытия связаны с установкой инновационных рельсов. Дли них использовали бесшовную сварку. Стоит отметить, что невооруженным взглядом стыков не найти. Конструкцию расположили на бетонном основании, а обрамление сделали из резины. Кроме того, конструкция рельсов предполагает наличие температурного компенсатора, что сделает трамваи менее шумными, а также предотвратит воздействие на тело моста.«Мост — это конструкция, подверженная колебаниям. Мы закрываем движение на время заливки рельс фибробетоном, чтобы в нем не образовывались микротрещины», — пояснил он.Укладка рельсов по такой технологии обойдется в несколько раз дороже обычных, но пути смогут прослужить без ремонта не менее 50 лет.Алексей Бубнов также рассказал о ходе ремонта на мосту по ул. Шевченко. Текущие работы должны завершить к 15 сентября, однако сразу же приступят к новым. Рабочие будут ремонтировать путепровод. Перекрывать движение планируют по полосам. Полностью мост обещают открыть к 30 сентября.К сожалению, самые спорные дорожные объекты, такие как кольцо на ул. Серафимы Дерябиной и трамвайная остановка на перекрестке ул. 8 Марта, ул. Фурманова, в объезд не вошли. Тем не менее именно там скапливается самое большое количество машин.Несмотря на то, что к подрядчикам согласно 44 ФЗ за несоблюдение сроков применяются штрафные санкции, делать ремонт они начинают ближе к окончанию контракта. Судя по всему, сезон дорожных работ 2019 года для Алексея Бубнова был пробным. Он пообещал учесть недочеты и прописывать более четкие сроки в контрактах. Вместе с тем, похоже, что подрядчики «прокатили» Алексея Бубнова по срокам, и вся ответственность за дорожные проблемы этой осени ляжет персонально на заместителя главы города.