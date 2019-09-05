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Уральские таможенники уничтожили более 150 кг санкционного заварного крема

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. В Екатеринбурге таможенники пресекли ввоз крупной партии концентрата для приготовления крема из Германии. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



В декларации, которую подал предприниматель, значилось, что произведенный в Германии товар — концентрат для приготовления заварного крема с помощью добавления воды и молока.



Согласно перечню сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию до 31.12.2020, этот товар ввозить в страну запрещено.



«Крем уничтожили сотрудники Екатеринбургской таможни в присутствии представителей Роспотребнадзора Свердловской области, Свердловской транспортной прокуратуры. 10 мешков общей массой более 150 кг уничтожено на полигоне ТБО Сысертский», — говорится в сообщении.

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