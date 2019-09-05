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Екатеринбург получит 2 млрд рублей на ремонт дорог общего пользования

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. Екатеринбург и Нижний Тагил в 2020 и 2021 годах получат значительные средства на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такое решение принято на заседании правительства Свердловской области, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Постановлением предусмотрено распределение Екатеринбургу по 1 млрд руб., а также Нижнему Тагилу — по 576 млн руб. в 2020 и в 2021 годах. Речь идет о работах на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.



В правительстве Свердловской области считают, что такой шаг позволит выполнить в 2020 и 2021 годах объем работ не меньший, чем в этом году.

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