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Первоуральскую больницу обязали через суд отремонтировать помещения
5 сентябрь 2019 (14:37)
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2019. В Первоуральске горбольницу обязали устранить нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки было установлено, что в хирургическом корпусе (травматологическое отделение, 4 этаж) ГБУЗ Свердловской области «Городская больница г. Первоуральск» имеются дефекты покрытия стен и потолков, дверных откосов в коридоре, перевязочной и палатах, что делает их неустойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
«Кроме того, койки в палатах вплотную приставлены к стенам с окнами, а не на расстоянии 0,9 м. от стен с окнами, как предусмотрено законодательством. Хранение и сушка уборочного инвентаря осуществляется не в отдельном помещении, а в помещении ванных комнат, а также некоторые тумбочки в палатных отделениях имеют дефекты покрытий, что делает невозможным проведение качественной влажной уборки и дезинфекции», — говорится в сообщении.
Также в хирургическом корпусе выявлены нарушения норм о противопожарной безопасности.
Первоуральский городской суд обязал ГБУЗ Свердловской области «Городская больница г. Первоуральск» в срок до 30 апреля 2020 года устранить нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм и в срок до 30 декабря 2020 года устранить нарушения противопожарного законодательства.
Судебный акт не вступил в законную силу.
В ходе проверки было установлено, что в хирургическом корпусе (травматологическое отделение, 4 этаж) ГБУЗ Свердловской области «Городская больница г. Первоуральск» имеются дефекты покрытия стен и потолков, дверных откосов в коридоре, перевязочной и палатах, что делает их неустойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
«Кроме того, койки в палатах вплотную приставлены к стенам с окнами, а не на расстоянии 0,9 м. от стен с окнами, как предусмотрено законодательством. Хранение и сушка уборочного инвентаря осуществляется не в отдельном помещении, а в помещении ванных комнат, а также некоторые тумбочки в палатных отделениях имеют дефекты покрытий, что делает невозможным проведение качественной влажной уборки и дезинфекции», — говорится в сообщении.
Также в хирургическом корпусе выявлены нарушения норм о противопожарной безопасности.
Первоуральский городской суд обязал ГБУЗ Свердловской области «Городская больница г. Первоуральск» в срок до 30 апреля 2020 года устранить нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм и в срок до 30 декабря 2020 года устранить нарушения противопожарного законодательства.
Судебный акт не вступил в законную силу.
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