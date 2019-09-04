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Официальный курс доллара США снизился на 41 коп., евро — на 14 коп.

4 сентябрь 2019 (16:50)

УрБК, Москва, 04.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 сентября 2019 года. Курс долл. США снизился на 41 коп. до 66,50 руб., евро — на 14 коп. до 73,06 руб.

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