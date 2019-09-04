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Более половины россиян пользуются дистанционным доступом к банковским счетам

4 сентябрь 2019 (15:58)

УрБК, Москва, 04.09.2019. В 2018 году более половины взрослого населения России (55,2%) пользовалось дистанционным доступом к банковским счетам. В 2017 году доля таких граждан составляла 45,1%. Об этом говорится в исследовании Банка России.

Регулятор проводит подобные замеры с 2015 года и ежегодно отмечает важную роль в повышении финансовой доступности в России развития дистанционных каналов доступа к финансовым услугам, а также увеличения скорости доступа к ним.

«О готовности начать регулярно пользоваться дистанционным доступом к финансовым услугам (при наличии такой возможности), как и в ходе прошлого замера, сообщили 42,8% взрослого населения из числа тех респондентов, которые не используют дистанционное обслуживание постоянно. При этом с 35,9 до 54,7% увеличилась доля населения, имеющего возможность мгновенно (в течение 15 минут) совершить перевод денежных средств с помощью мобильного телефона или с использованием спутниковой связи. На 8,2 п.п. (до 55,6%) выросла доля безналичных платежей (в том числе с использованием платежных карт) за товары (работы, услуги) в совокупном объеме розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению. Количество действующих банков, оказывающих услуги по открытию второго и последующих счетов без явки клиента в офис, увеличилось за 2018 год с 78 до 105», — говорится в исследовании.

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