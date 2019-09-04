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Более половины россиян пользуются дистанционным доступом к банковским счетам

УрБК, Москва, 04.09.2019. В 2018 году более половины взрослого населения России (55,2%) пользовалось дистанционным доступом к банковским счетам. В 2017 году доля таких граждан составляла 45,1%. Об этом говорится в исследовании Банка России.



Регулятор проводит подобные замеры с 2015 года и ежегодно отмечает важную роль в повышении финансовой доступности в России развития дистанционных каналов доступа к финансовым услугам, а также увеличения скорости доступа к ним.



«О готовности начать регулярно пользоваться дистанционным доступом к финансовым услугам (при наличии такой возможности), как и в ходе прошлого замера, сообщили 42,8% взрослого населения из числа тех респондентов, которые не используют дистанционное обслуживание постоянно. При этом с 35,9 до 54,7% увеличилась доля населения, имеющего возможность мгновенно (в течение 15 минут) совершить перевод денежных средств с помощью мобильного телефона или с использованием спутниковой связи. На 8,2 п.п. (до 55,6%) выросла доля безналичных платежей (в том числе с использованием платежных карт) за товары (работы, услуги) в совокупном объеме розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению. Количество действующих банков, оказывающих услуги по открытию второго и последующих счетов без явки клиента в офис, увеличилось за 2018 год с 78 до 105», — говорится в исследовании.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">04 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:58</span><br /><strong>Более половины россиян пользуются дистанционным доступом к банковским счетам</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 04.09.2019. В 2018 году более половины взрослого населения России (55,2%) пользовалось дистанционным доступом к банковским счетам. В 2017 году доля таких граждан составляла 45,1%. Об этом говорится в исследовании Банка России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089655-bolee-poloviny-rossiyan-polzuyutsya-distancionnym-dostupom-k-bankovskim-schetam.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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