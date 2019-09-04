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В Челябинской области выявлены случаи мошенничества в отношении владельцев и работников общепита

УрБК, Челябинск, 04.09.2019. В Челябинской области действуют телефонные мошенники, жертвами которых стали владельцы и работники заведений общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.



«Злоумышленники, представляясь по телефону от лица глав органов местного самоуправления, под предлогом заказа банкета на условии, что им потребуется определенный вид качественного и дорогостоящего алкоголя со склада знакомого поставщика, предлагают представителям кафе и ресторанов перечислить денежные средства на их счет», — говорится в сообщении.



Так, владелец одного из кафе в городе Усть-Катаве лишился 42 тыс. руб., а работник общественного заведения в Кусинском районе перевел со своей банковской карты на счет злоумышленников 19 тыс. руб.



«По факту хищения денежных средств возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание», — отмечает пресс-служба.

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