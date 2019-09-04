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Из-за плохих погодных условий летевшие в Челябинск и Тюмень самолеты приземлились в екатеринбургском Кольцово

4 сентябрь 2019 (11:07)

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2019. Из-за сложных метеоусловий летевшие в Челябинск и Тюмень самолеты приземлились в екатеринбургском Кольцово, сообщили УрБК в пресс-службе аэропорта.

«Из-за сложных метеоусловий в аэропортах прилета сегодня утром в Кольцово прибыло четыре рейса: SU-1502 Москва — Тюмень, S7-07 Москва — Челябинск, 5N-527 Санкт-Петербург — Челябинск и FV-6461 Санкт-Петербург — Челябинск», — сказали в пресс-службе.

Также там отметили, что все рейсы, кроме S7-07, уже вылетели из Екатеринбурга.

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