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В аэропорту Кольцово изменилась схема контроля и получения багажа для пассажиров из стран ЕАЭС

3 сентябрь 2019 (17:43)

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. В аэропорту Кольцово изменилась схема контроля и получения багажа для пассажиров, прибывающих из стран ЕАЭС (Армении, Киргизии, Казахстана и Белоруссии).

По прилету в аэропорт необходимо пройти паспортный контроль в терминале Б, затем пройти в терминал А для получения багажа.

Для пассажиров других рейсов после получения багажа в терминале А необходимо снова пройти на стойки регистрации пассажиров и багажа.

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