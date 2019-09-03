Новости дня

В аэропорту Кольцово изменилась схема контроля и получения багажа для пассажиров из стран ЕАЭС

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. В аэропорту Кольцово изменилась схема контроля и получения багажа для пассажиров, прибывающих из стран ЕАЭС (Армении, Киргизии, Казахстана и Белоруссии).



По прилету в аэропорт необходимо пройти паспортный контроль в терминале Б, затем пройти в терминал А для получения багажа.



Для пассажиров других рейсов после получения багажа в терминале А необходимо снова пройти на стойки регистрации пассажиров и багажа.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:43</span><br /><strong>В аэропорту Кольцово изменилась схема контроля и получения багажа для пассажиров из стран ЕАЭС</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. В аэропорту Кольцово изменилась схема контроля и получения багажа для пассажиров, прибывающих из стран ЕАЭС (Армении, Киргизии, Казахстана и Белоруссии). </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089627-v-aeroportu-kolcovo-izmenilas-shema-kontrolya-i-polucheniya-bagazha-dlya-passazhirov-iz-stran-eaes.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: