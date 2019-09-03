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В аэропорту Кольцово изменилась схема контроля и получения багажа для пассажиров из стран ЕАЭС
3 сентябрь 2019 (17:43)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. В аэропорту Кольцово изменилась схема контроля и получения багажа для пассажиров, прибывающих из стран ЕАЭС (Армении, Киргизии, Казахстана и Белоруссии).
По прилету в аэропорт необходимо пройти паспортный контроль в терминале Б, затем пройти в терминал А для получения багажа.
Для пассажиров других рейсов после получения багажа в терминале А необходимо снова пройти на стойки регистрации пассажиров и багажа.
По прилету в аэропорт необходимо пройти паспортный контроль в терминале Б, затем пройти в терминал А для получения багажа.
Для пассажиров других рейсов после получения багажа в терминале А необходимо снова пройти на стойки регистрации пассажиров и багажа.
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