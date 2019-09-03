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Квартиры в «сталинках» Екатеринбурга за месяц подешевели на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. На 26 августа 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 618 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«За четыре недели квадратный метр стал дороже всего на 0,1%. Уже на протяжении двух месяцев недельные темпы изменения средней цены за квадратный метр на вторичном рынке жилья не превышают 0,1%», — говорится в исследовании.



Средняя цена объектов в домах «сталинских» времен снизилась на 0,6% (до 60 тыс. 815 руб. за кв. м., «хрущевки» подешевели на 0,3% (до 64 тыс. 242 руб.). Квартиры в домах улучшенной планировки стали дороже на 0,3% (до 67 тыс. 236 руб.), в спецпроектах — на 0,1% (до 83 тыс. 263 руб.).

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