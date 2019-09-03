Новости дня
Квартиры в «сталинках» Екатеринбурга за месяц подешевели на 0,6%
3 сентябрь 2019 (12:08)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. На 26 августа 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 618 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
«За четыре недели квадратный метр стал дороже всего на 0,1%. Уже на протяжении двух месяцев недельные темпы изменения средней цены за квадратный метр на вторичном рынке жилья не превышают 0,1%», — говорится в исследовании.
Средняя цена объектов в домах «сталинских» времен снизилась на 0,6% (до 60 тыс. 815 руб. за кв. м., «хрущевки» подешевели на 0,3% (до 64 тыс. 242 руб.). Квартиры в домах улучшенной планировки стали дороже на 0,3% (до 67 тыс. 236 руб.), в спецпроектах — на 0,1% (до 83 тыс. 263 руб.).
«За четыре недели квадратный метр стал дороже всего на 0,1%. Уже на протяжении двух месяцев недельные темпы изменения средней цены за квадратный метр на вторичном рынке жилья не превышают 0,1%», — говорится в исследовании.
Средняя цена объектов в домах «сталинских» времен снизилась на 0,6% (до 60 тыс. 815 руб. за кв. м., «хрущевки» подешевели на 0,3% (до 64 тыс. 242 руб.). Квартиры в домах улучшенной планировки стали дороже на 0,3% (до 67 тыс. 236 руб.), в спецпроектах — на 0,1% (до 83 тыс. 263 руб.).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Комнаты на вторичном рынке Екатеринбурга за месяц подорожали на 1,2%
- В Екатеринбурге средняя стоимость вторичного жилья превысила 72 тыс. рублей за квадратный метр
- За последний месяц число объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросло на 3,3%
- Квартиры в центре Екатеринбурга за месяц подешевели на 1,9%
- Квартиры в центре Екатеринбурга за месяц подешевели на 1,9%