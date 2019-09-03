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В Свердловской области ФАС зафиксировала снижение цен на сжиженный углеводородный газ

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. В Свердловской области с 19 по 25 августа ФАС зафиксировала снижение цен на сжиженный углеводородный газ. Он подешевел на 64 коп. и теперь стоит 19,71 руб. за литр. Об этом говорится на сайте регионального управления ведомства.



За отчетный период средняя стоимость одного литра автомобильного бензина марки АИ-92 (93) не изменилась, составив 41,9 руб., цена АИ-95 тоже осталась прежней — 44,75 руб. за литр. Литр дизельного топлива на АЗС Свердловской области можно приобрести за 45,83 руб. — повышения цены тоже не произошло.

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