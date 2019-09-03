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Свердловский арбитраж рассмотрит иск о банкротстве Нижнетагильского котельно-радиаторного завода

3 сентябрь 2019 (09:01)

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает ООО «Прайдгрупп». Сумма исковых требований составляет почти 37 млн руб.

Отметим, что ООО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» зарегистрировано в Нижнем Тагиле по Восточному шоссе, 22. Предприятие специализируется на производстве чугунных локомотивных тормозных колодок и чугунных радиаторов отопления.

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