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Доходы от услуг связи в РФ за I полугодие выросли на 1,5%

УрБК, Москва, 02.09.2019. Доходы от оказания услуг связи в России за I полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 1,5%, достигнув уровня 891,6 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минкомсвязи.



При этом доходы от радиосвязи, спутниковой связи, радиовещания и телевидения увеличились до 64,6 млрд руб. (на 9,6%), а в сфере почтовой связи — до 76,5 млрд руб. (на 0,8%), документальной электросвязи — до 314,9 млрд руб. (на 8,4%).



Напротив, сократилась на 3,4% выручка от услуг по обеспечению регулирования спектра и использования базовых станций, снизившись до уровня 1,7 млрд руб. Также в этот период сохранялась тенденция к сокращению доходов в сегменте междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи. Они снизились на 2,3% и составили 29,1 млрд руб. Кроме того, уменьшилась на 6,9% выручка от использования сотовой связи, этот показатель в I полугодии достиг 212,3 млрд руб. Отрицательную динамику показали и доходы от местной телефонной связи — на 10,1% в городской местности (46,8 млрд руб.) и на 8,3% в сельской (4,6 млрд руб.). Но больше всего упала выручка от соединений с таксофонов — на 49,3% до 8,4 млрд руб.



Отмечается, что Минкомсвязи зафиксировало на конец II квартала 31,9 млн абонентов широкополосного доступа к интернету, 32,1 млн — фиксированного доступа к сети, 135,1 млн — мобильной связи.

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