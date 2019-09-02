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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поздравил учеников школы № 106 с началом нового учебного года
2 сентябрь 2019 (17:05)
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял участие в торжественной линейке школы № 106 в Чкаловском районе, посвящённой началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Дорогие ребята, я от всей души поздравляю вас с праздником. День знаний широко отмечается по всей стране, во всех городах Урала и, конечно, в Екатеринбурге. Необходимо сказать, что школа — это то место, где вы находите друзей, получаете опыт и знания, с которыми будете шагать по жизни дальше. Предстоящий учебный год очень ответственный как для выпускников 11-х классов, так и для первоклассников. Отдельные поздравления и слова благодарности хочу адресовать уважаемым учителям, чей труд направлен на воспитание юных горожан», — сказал А. Высокинский.
В мероприятии также принял участие председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.
«В этот прекрасный день мне хотелось бы пожелать ребятам достижения новых высот, интересной и увлекательной учебы, а также надежных друзей. Во всех начинаниях вам обязательно помогут ваши учителя, на которых всегда можно положиться. А родителям необходимо набраться терпения, поскольку предстоящий путь будет нелегким. Всех с праздником!», — отметил И. Володин.
Отметим, что школа № 106 является одной из самых крупных в Екатеринбурге. В ней обучается 1 тыс. 670 человек.
«Дорогие ребята, я от всей души поздравляю вас с праздником. День знаний широко отмечается по всей стране, во всех городах Урала и, конечно, в Екатеринбурге. Необходимо сказать, что школа — это то место, где вы находите друзей, получаете опыт и знания, с которыми будете шагать по жизни дальше. Предстоящий учебный год очень ответственный как для выпускников 11-х классов, так и для первоклассников. Отдельные поздравления и слова благодарности хочу адресовать уважаемым учителям, чей труд направлен на воспитание юных горожан», — сказал А. Высокинский.
В мероприятии также принял участие председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин.
«В этот прекрасный день мне хотелось бы пожелать ребятам достижения новых высот, интересной и увлекательной учебы, а также надежных друзей. Во всех начинаниях вам обязательно помогут ваши учителя, на которых всегда можно положиться. А родителям необходимо набраться терпения, поскольку предстоящий путь будет нелегким. Всех с праздником!», — отметил И. Володин.
Отметим, что школа № 106 является одной из самых крупных в Екатеринбурге. В ней обучается 1 тыс. 670 человек.
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