Новости дня

Евгений Куйвашев и Александр Высокинский открыли после реконструкции школу № 1 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. В Екатеринбурге после масштабной реконструкции открыли школу № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23), сообщает пресс-служба администрации города.



2 сентября в учебное заведение пришли 1 тыс. 290 учащихся, в том числе 300 первоклассников.



«В торжественном мероприятии, посвященном Дню знаний и обновленной школе, приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместитель Павел Креков, министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, глава администрации Верх-Исетского района Андрей Морозов», — говорится в сообщении.



Евгений Куйвашев поздравил участников мероприятия с Днём знаний, отметив, что новая школа — настоящий подарок к празднику.



«Она построена по самым современным технологиям и позволит вам получать здесь новые качественные знания, чтобы в будущем достигать успехов на разных поприщах. Сегодняшнее событие — это серьезный шаг в данном направлении», — заявил губернатор.



Александр Высокинский, обращаясь к детям, сказал: «Сегодняшний день для вас — начало доброго светлого пути. Школа, в которой вы начинаете учиться, одна из лучших в нашем городе. Любите её, берегите, и тогда она будет служить долго и останется такой же красивой. Здесь вы получите очень важные знания, с которыми будете двигаться дальше по жизни. А школьные друзья останутся с вами всегда».



Вместе с директором школы Галиной Милинцевой глава Екатеринбурга вручил букет цветов учителю начальной школы Надежде Швецовой, проработавшей здесь 35 лет.



«В этот праздничный день хочется отдать дань уважения учителям, которые часть своей души отдают детям, наблюдают за тем, как они растут, как формируются их личности, как они выходят во взрослую жизнь», — подчеркнул Александр Высокинский.



Затем почетные гости прошли с экскурсией по школе, осмотрев большой и малый спортивные залы, мультимедийный класс, столовую и кухню, просторные коридоры, а также разместившиеся на территории площадки для волейбола, баскетбола и гимнастики.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:23</span><br /><strong>Евгений Куйвашев и Александр Высокинский открыли после реконструкции школу № 1 в Екатеринбурге</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. В Екатеринбурге после масштабной реконструкции открыли школу № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23), сообщает пресс-служба администрации города. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089583-evgeniy-kuyvashev-i-aleksandr-vysokinskiy-otkryli-posle-rekonstrukcii-shkolu-1-v-ekaterinburge.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: