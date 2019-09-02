Какие законы вступают в РФ в силу в сентябре

В сентябре 2019 года в России вступает в силу целый ряд законодательных изменений, имеющих значение как для бизнеса, так и для отдельных категорий граждан.С 1 сентября оформить ДТП по европротоколу можно будет в режиме онлайн через портал «Госуслуг». Но сделать это можно будет лишь в том случае, если у участников ДТП имеется электронная подпись и установлено мобильное приложение «Помощник ОСАГО» на смартфонах.Нововведение позволит оформить ДТП всего за 15 минут без участия сотрудников ГИБДД. Онлайн-регистрация аварий также должна существенно облегчить взаимодействие страховых компаний с клиентами.Также с 1 сентября ввозные таможенные пошлины на новые иномарки в РФ (в рамках выполнения обязательство по вступлению в ВТО) снижаются с 17% до 15%, а на подержанные — с 22% до 17%. Это должно сделать иностранные машины на рынке РФ более доступными.С 15 сентября новые изменения в законодательстве РФ ограничат операции по анонимным банковским картам (предоплаченным подарочным картам или командировочным картам, оформленным в зарубежном банке).Владельцы анонимной банковской карты смогут снять не больше 5 тыс. руб. в сутки и 40 тыс. руб. в месяц.В начале осени в силу вступают новые правила продажи билетов в театр, музеи, на концерты и другие культурные и развлекательные мероприятия.Закон, принятый в июле этого года, был разработан для борьбы с перекупщиками — так называемой «билетной мафией». Среди основных требований — запрет на продажу билетов выше указанной на нем цены, на перепродажу их неофициальными посредниками, а также установленные ограничения по размеру наценки, которую может устанавливать посредник. Она не должна превышать 10% от цены билета. Правда, если наценка оговаривается в официальном договоре, который организатор заключил с посредником, то ее размер остается на усмотрение сторон, здесь максимального порога нет.С начала сентября владельцы беспилотных летательных аппаратов, в том числе небольших игрушечных дронов, должны будут ставить их на официальный учет. В соответствии с постановлением правительства РФ, которое было принято в начале лета, регистрировать нужно устройства весом от 250 грамм и до 30 кг в течение 10 дней с момента их покупки. Регистрации подлежат как устройства, произведенные в России, так и ввезенные из-за рубежа.Исключение, пояснили в Минтрансе, будет сделано для устройств, принадлежащих иностранцам и временно ввезенных ими на территорию страны.К 1 сентября должен завершиться перерасчет выплат неработающим сельским пенсионерам. Страховые пенсии в 2019 году проиндексировали на 7,05%, однако сельских пенсионеров ждет дополнительная прибавка, которая составляет 25% от суммы ежемесячной фиксированной выплаты. В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. руб. в месяц.Претендовать на нее могут жители сельской местности, которые имеют стаж работы в сельском хозяйстве. Касается новая мера представителей определенных профессий — всего в перечне их около 500.Еще один закон, который вступит в силу в начале сентября, предполагает внесение изменений в статьи 22 и 51 действующего федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Речь идет о категориях граждан, которые подлежат освобождению от призыва или могут претендовать на временную отсрочку.В новой редакции некоторым из них предоставляется право добровольно отказаться от отсрочки или полного освобождения от призыва. Речь, в частности, идет о тех, кто подлежит освобождению от призыва в силу наличия ученой степени, о родных братьях и сыновьях граждан, погибших, умерших, получивших ранения, увечья или травмы в ходе прохождения военной службы или во время нахождения на военных сборах (часть 2 статьи 23), а также о студентах-очниках программ бакалавриата, специалитета или магистратуры (часть 2 статьи 24). Для остальных категорий граждан никаких изменений не предусматривается.С началом нового учебного года родителям больше не надо будет предоставлять в детские сады медицинские справки из поликлиники, которые раньше предоставлялись ежегодно. Теперь справки понадобятся только тем детям, которые оказались в местности, где были зафиксированы эпидемии. При этом в рамках перехода на электронный документооборот с осени 2019 года такой учет должен будет вестись автоматически.Если ребенок пропустил занятия более пяти дней, его адрес сверяют с имеющимися в распоряжении Роспотребнадзора данными об очагах инфекций. В случае выявления совпадений с родителями детей свяжутся по электронной почте или отправят sms-сообщение и сообщат, к каким именно врачам нужно обратиться, чтобы получить справку для детского сада. Продублировать информацию также может воспитатель детского сада. Если такого сообщения в семье не получали, то справка не потребуется.В населенных пунктах, где нет нотариуса, его функции будут выполнять главы местных администраций или специальные уполномоченные лица. Они смогут заверять все документы, кроме завещаний и доверенности на распоряжение недвижимостью. Обращаться к ним смогут только те, кто зарегистрирован в этом населенном пункте.Также с 1 сентября вступает в силу закон, расширяющий возможности граждан по распоряжению их имуществом в случае их смерти. Так, появится новое для российского права понятие — наследственный фонд. Он будет функционировать после смерти наследодателя, все условия по нему пропишут в завещании. Речь идет о порядке и способах образования фонда, а также об условиях распоряжения имуществом, которые не подлежат изменению.С 16 сентября вступит в силу закон, упрощающий проведение комплексных кадастровых работ. Согласно новому порядку, кадастровые инженеры будут на местах проверять реальные границы участков, выверять неточности и возможные незаконные постройки, внося все изменения в ЕГРН.