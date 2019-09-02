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В отношении челябинских компаний «ЗЭОТЭК» и «ЧЗМЭК» возбуждены дела за нарушения требований природоохранного законодательства
2 сентябрь 2019 (12:33)
УрБК, Челябинск, 02.09.2019. Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения экологических требований в деятельности ООО «Завод энергоэффективного и емкостного оборудования» и ООО «Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций».
«Установлено, что в нарушение требований федерального закона «Об охране окружающей среды» предприятиями не разработаны и не утверждены программы производственного экологического контроля, в министерство экологии региона не представлены отчеты об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля за 2018 год. Кроме того, в нарушение федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» ООО «ЧЗМЭК» не разработаны и не согласованы в уполномоченном органе мероприятия в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий», — сообщает пресс-служба прокуратура Челябинской области.
В результате в отношении юридических лиц были возбуждены дела по статьям 8.1 и 8.5 КоАП РФ, а руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений природоохранного законодательства.
«Рассмотрение актов реагирования находится на контроле природоохранной прокуратуры», — подчеркивает пресс-служба.
«Установлено, что в нарушение требований федерального закона «Об охране окружающей среды» предприятиями не разработаны и не утверждены программы производственного экологического контроля, в министерство экологии региона не представлены отчеты об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля за 2018 год. Кроме того, в нарушение федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» ООО «ЧЗМЭК» не разработаны и не согласованы в уполномоченном органе мероприятия в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий», — сообщает пресс-служба прокуратура Челябинской области.
В результате в отношении юридических лиц были возбуждены дела по статьям 8.1 и 8.5 КоАП РФ, а руководителям предприятий внесены представления об устранении нарушений природоохранного законодательства.
«Рассмотрение актов реагирования находится на контроле природоохранной прокуратуры», — подчеркивает пресс-служба.
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