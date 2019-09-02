Новости дня
В Екатеринбурге пассажирам с картами «Мир» дали скидку на проезд в размере 4 рублей
2 сентябрь 2019 (10:31)
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. С 1 сентября по 31 декабря 2019 года для держателей бесконтактных карт «Мир» любых банков в муниципальном общественном транспорте Екатеринбурга действует скидка в размере 4 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир»).
Акция запущена при поддержке администрации города Екатеринбурга и Уральского главного управления Банка России, реализована платежной системой «Мир» совместно с Газпромбанком и оператором перевозок в Екатеринбурге — АО «Информационная сеть».
Ранее аналогичная акция действовала с 1 февраля до 30 апреля 2019 года.
Акция запущена при поддержке администрации города Екатеринбурга и Уральского главного управления Банка России, реализована платежной системой «Мир» совместно с Газпромбанком и оператором перевозок в Екатеринбурге — АО «Информационная сеть».
Ранее аналогичная акция действовала с 1 февраля до 30 апреля 2019 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- За 2018 год в Свердловской области с использованием банковских карт совершено операций на сумму 1,3 трлн рублей
- УБРиР начал обслуживание карт платежной системы «Мир»
- УБРиР стал участником платежной системы «Мир»
- УБРиР прекратил сотрудничество с Объединенной расчетной системой
- Владимир Путин подписал закон о создании национальной платежной системы