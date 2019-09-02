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В Екатеринбурге пассажирам с картами «Мир» дали скидку на проезд в размере 4 рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. С 1 сентября по 31 декабря 2019 года для держателей бесконтактных карт «Мир» любых банков в муниципальном общественном транспорте Екатеринбурга действует скидка в размере 4 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной системы платежных карт (оператор платежной системы «Мир»).



Акция запущена при поддержке администрации города Екатеринбурга и Уральского главного управления Банка России, реализована платежной системой «Мир» совместно с Газпромбанком и оператором перевозок в Екатеринбурге — АО «Информационная сеть».



Ранее аналогичная акция действовала с 1 февраля до 30 апреля 2019 года.

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