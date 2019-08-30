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ЕВРАЗ направил 350 тыс. руб. на реализацию проекта «Боевые искусства — детям» в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. ЕВРАЗ продолжает оказывать поддержку детской спортивной школе олимпийского резерва «Уралец». Компания направила 350 тыс. руб. на реализацию проекта «Боевые искусства — детям». Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



На выделенные средства приобрели сертифицированное спортивное оборудование для выступлений детей на международных соревнованиях по тхэквондо и кикбоксингу: защитные шлемы, футы и перчатки. Финансирование также направлено на оплату поездок спортсменов на соревнования.



«Воспитанник «Уральца» Семен Востриков в составе сборной России принял участие в первенстве Европы по кикбоксингу, который проходит в Венгрии. Сегодня у Семена была финальная борьба, и он стал победителем первенства Европы по кикбоксингу в возрастной категории 16-18 лет, вес 57 килограммов», — говорится в сообщении.



Воспитанники МБУ СШОР «Уралец» сейчас готовятся к выступлениям на Мировом кубке World Cup Diamond» по кикбоксингу, который пройдет с 19 по 25 сентября в Анапе.

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