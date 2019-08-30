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В Екатеринбург к 1 сентября доставили 50 тонн цветов
30 август 2019 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбург прибыло 50 т роз, хризантем, гербер и гортензий из Эквадора, Колумбии и Голландии. Общая стоимость цветов составила более 260 тыс. долл. США, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Партия была сформирована в Амстердаме. Таможенникам необходимо сверить реальные документы с поданными в декларации. Грузополучатели оплатили порядка 4 млн руб. таможенных платежей.
«Цветы — товар скоропортящийся. Поэтому таможенный контроль должен быть максимально быстрым, особенно учитывая, что задействованы в нем две таможни. Декларация подается в Уральскую электронную таможню, а контроль проводит Кольцовская. Но и в этих условиях на проверку уходит не более двух часов. Затем цветы отправляются по магазинам Свердловской области и ближайших регионов России», — отметил заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) Владимир Никитин.
Партия была сформирована в Амстердаме. Таможенникам необходимо сверить реальные документы с поданными в декларации. Грузополучатели оплатили порядка 4 млн руб. таможенных платежей.
«Цветы — товар скоропортящийся. Поэтому таможенный контроль должен быть максимально быстрым, особенно учитывая, что задействованы в нем две таможни. Декларация подается в Уральскую электронную таможню, а контроль проводит Кольцовская. Но и в этих условиях на проверку уходит не более двух часов. Затем цветы отправляются по магазинам Свердловской области и ближайших регионов России», — отметил заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) Владимир Никитин.
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