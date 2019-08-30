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В Челябинской области ожидается сильный ветер
30 август 2019 (15:45)
УрБК, Челябинск, 30.08.2019. В Челябинской области ночью 31 августа ожидается усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низких участков местности в населенных пунктах», — предупреждает пресс-служба.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низких участков местности в населенных пунктах», — предупреждает пресс-служба.
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