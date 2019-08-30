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В Челябинской области объем выданных автокредитов вырос на 21,6%
30 август 2019 (13:28)
УрБК, Челябинск, 30.08.2019. В Челябинской области в июле 2019 года объем выданных автокредитов составила 2,08 млрд руб., увеличившись на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда он составлял 1,71 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
«В июле 2019 года выросли как количество выданных автокредитов, так и их объемы. Данному росту в первую очередь способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования. В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
«В июле 2019 года выросли как количество выданных автокредитов, так и их объемы. Данному росту в первую очередь способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования. В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому», — считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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