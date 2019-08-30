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В Екатеринбурге вновь закрывают движение транспорта по Макаровскому мосту

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге вновь закрывают движение транспорта по Макаровскому мосту. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



«В связи с проведением работ по обустройству трамвайных путей закрывается движение транспорта по мосту по улице Челюскинцев. Закрытие движение произойдёт в следующие промежутки времени: с 11.00 30 августа до 06.00 2 сентября 2019 года; с 11.00 6 сентября до 06.00 9 сентября 2019 года; с 11.00 13 сентября до 06.00 16 сентября 2019 года», — говорится в сообщении.



Движение автомобильного транспорта в эти периоды будет направлено по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта и Свердлова, переулку Красному.

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