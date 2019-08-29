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Сотрудник ЕВРАЗ ЗСМК завоевал серебряную медаль на чемпионате WorldSkills-2019

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. Ведущий инженер-конструктор ЕВРАЗ ЗСМК Сергей Нагибин занял второе место в компетенции Mechanical reverse engineering («Реверсивный инжиниринг») на международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



«Сергей Нагибин выступал в блоке Future Skills, включающем перспективные профессии, востребованные в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. В блок вошли 25 компетенций, среди которых — инженерия космических систем, квантовые технологии, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, проектирование нейроинтерфейсов, реверсивный инжиниринг, эксплуатация беспилотных авиационных систем и другие. Блок Future Skills введен в рамках международного чемпионата впервые», — говорится в сообщении.



Сотруднику ЕВРАЗ ЗСМК в течение трех дней предстояло выполнить шесть конкурсных заданий, в том числе: создать 3D-модель детали крепления фюзеляжа самолета и детали часового механизма, а также восстановить до рабочего состояния 3D-модель сложной дефектной детали. Он блестяще справился с конкурсными заданиями, уступив лишь сопернику из Китая.



Всего в 45-м международном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019 приняли участие более 1,3 тыс. участников из 63 стран и регионов России. Соревнования прошли в 56 компетенциях.



Ежегодно в ЕВРАЗе проходят корпоративные чемпионаты профессионального мастерства по методике WorldSkills, победители которых принимают участие в Национальном чемпионате в составе сборной команды. В 2018 году команда ЕВРАЗа вошла в тройку лидеров национального чемпионата рабочих специальностей WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге, завоевав десять медалей: две золотые, пять серебряных и три бронзовые.



В 2020 году национальный чемпионат WorldSkills пройдет в Новокузнецке.

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