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Возбуждено уголовное дело по факту сброса жидких коммунальных отходов в озеро Таватуй

29 август 2019 (09:08)

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2019. В поселке Таватуй в феврале 2019 года выявлены места сброса на почву коммунальных жидких отходов из двух канализационных колодцев, что привело к появлению наледи желтого цвета на безымянном ручье, впадающем в озеро Таватуй. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Специалистами ГКУ Свердловской области «Центр экологического мониторинга и контроля» отобраны пробы воды из канализационных колодцев. Концентрации веществ, обнаруженных в пробах из канализационных колодцев, характерны для коммунальных жидких отходов», — говорится в сообщении.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 254 УК РФ «Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде».

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