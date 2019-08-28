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Минпромторг предлагает до 2021 года установить на госзаказ российских товаров квоту в 50%
28 август 2019 (11:54)
УрБК, Москва, 28.08.2019. Минпромторг посредством квот в госзаказах предлагает ввести временную экономическую поддержку производителей российских товаров, а также организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающих продукцию гражданского назначения. Об этом сообщают «Ведомости».
Соответствующий проект постановления предлагает с 2020 года обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, а с 2021 года — уже 50%, в том числе потребовать отдавать часть квоты именно производителям ОПК.
Отмечается, что на прошлой неделе такой проект был направлен ведомством для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу.
Соответствующий проект постановления предлагает с 2020 года обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, а с 2021 года — уже 50%, в том числе потребовать отдавать часть квоты именно производителям ОПК.
Отмечается, что на прошлой неделе такой проект был направлен ведомством для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу.
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