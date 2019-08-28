Новости дня

Минпромторг предлагает до 2021 года установить на госзаказ российских товаров квоту в 50%

УрБК, Москва, 28.08.2019. Минпромторг посредством квот в госзаказах предлагает ввести временную экономическую поддержку производителей российских товаров, а также организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающих продукцию гражданского назначения. Об этом сообщают «Ведомости».



Соответствующий проект постановления предлагает с 2020 года обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам 30% общих годовых закупок, а с 2021 года — уже 50%, в том числе потребовать отдавать часть квоты именно производителям ОПК.



Отмечается, что на прошлой неделе такой проект был направлен ведомством для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:54</span><br /><strong>Минпромторг предлагает до 2021 года установить на госзаказ российских товаров квоту в 50%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 28.08.2019. Минпромторг посредством квот в госзаказах предлагает ввести временную экономическую поддержку производителей российских товаров, а также организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающих продукцию гражданского назначения. Об этом сообщают «Ведомости».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089479-minpromtorg-predlagaet-do-2021-goda-ustanovit-na-goszakaz-rossiyskih-tovarov-kvotu-v-50.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: