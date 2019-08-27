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ЕВРАЗ дополнительно направит 120 млн рублей на развитие Качканара

27 август 2019 (15:10)

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2019. ЕВРАЗ по третьему дополнительному соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Качканарским городским округом направит еще 120 млн руб. на финансирование проектов города, сообщает пресс-служба компании.

Соглашение ранее подписали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов и глава КГО Андрей Ярославцев. Оно предусматривает разработку проекта строительства Ледового дворца спорта, приобретение снегоуплотнительной машины «Ратрак» и ремонт дорожек стадиона «Горняк», а также текущий ремонт, замену окон в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования. Помимо этого, в документе прописано устройство детских площадок и зеленых зон, ремонт мемориалов в поселке Валериановск и парке Строитель, дополнительное финансирование проектов строительства лыжной базы и футбольного комплекса «Олимп», а также строительство новогоднего ледового городка.

Кроме того, соглашением предусмотрены мероприятия по повышению энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры городского округа, а также реализация совместных социально-направленных проектов ЕВРАЗа и администрации муниципалитета.

По словам пресс-службы, администрация городского округа, в свою очередь, гарантирует содействие в повышении эффективности работы предприятий ЕВРАЗа, а также стабильность правовых и административных условий для инвестиций и активного развития производства на территории округа.

«Сотрудничество компании и муниципалитета стало традицией. Подтверждением этому служат масштабные стройки: Дворец единоборств, футбольный комплекс «Олимп», лыжероллерная трасса и другие объекты. Уже началось проектирование Ледового дворца. В планах — содействие развитию сферы здравоохранения. Мы хотим помочь городу улучшить ситуацию с инфраструктурой, оборудованием», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Мы видим вклад ЕВРАЗа в реализацию национальных проектов России по развитию образования, городской среды. Ключевое направление — демография, её важная составляющая — спорт. Масштабные спортивные объекты строятся для того, чтобы молодёжь выбирала наш город, оставалась здесь», — подчеркнул глава города Андрей Ярославцев.

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