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ЦБ запретил 11 свердловским кредитным кооперативам привлекать средства граждан

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. Уральское Главное управление Банка России сообщило, что на территории Свердловской области действуют 11 микрофинансовых организаций, в адрес которых регулятором были вынесены предписания о запрете на привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов.



В их числе оказались кредитный потребительский кооператив (КПК) «Финансовая компания «Деловые инвестиции», КПК «Капитал-С», КПК «Содействие», КПК «Уральский фонд сбережений», КПК «Первый Уральский», КПК «Авантаж».

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