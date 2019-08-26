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Комнаты на вторичном рынке Екатеринбурга за месяц подорожали на 1,2%
26 август 2019 (13:19)
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. На 19 августа 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 648 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За последние четыре недели квадратный метр в городе стал дороже на 0,1%.
«Комнаты выросли в цене на 1,2%, однокомнатные квартиры — на 0,4%, двухкомнатные — на 0,7%. Трехкомнатные квартиры подешевели на 0,2%, четырехкомнатные и более — на 1,2%», — говорится в исследовании.
Сроки экспозиции объектов на рынке составляют чуть больше 4 месяцев.
За последние четыре недели квадратный метр в городе стал дороже на 0,1%.
«Комнаты выросли в цене на 1,2%, однокомнатные квартиры — на 0,4%, двухкомнатные — на 0,7%. Трехкомнатные квартиры подешевели на 0,2%, четырехкомнатные и более — на 1,2%», — говорится в исследовании.
Сроки экспозиции объектов на рынке составляют чуть больше 4 месяцев.
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