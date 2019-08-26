Новости дня

Комнаты на вторичном рынке Екатеринбурга за месяц подорожали на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. На 19 августа 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 648 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За последние четыре недели квадратный метр в городе стал дороже на 0,1%.



«Комнаты выросли в цене на 1,2%, однокомнатные квартиры — на 0,4%, двухкомнатные — на 0,7%. Трехкомнатные квартиры подешевели на 0,2%, четырехкомнатные и более — на 1,2%», — говорится в исследовании.



Сроки экспозиции объектов на рынке составляют чуть больше 4 месяцев.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:19</span><br /><strong>Комнаты на вторичном рынке Екатеринбурга за месяц подорожали на 1,2%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. На 19 августа 2019 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 72 тыс. 648 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089417-komnaty-na-vtorichnom-rynke-ekaterinburga-za-mesyac-podorozhali-na-12.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: