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Сервис «Сбербанк Онлайн» восстановил работу после сбоя
26 август 2019 (12:57)
УрБК, Москва, 26.08.2019. Сервис «Сбербанк Онлайн» восстановил работу после сбоя. Пользователи могли столкнуться с затруднениями при входе в мобильное приложение сегодня в течение непродолжительного времени. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться в понедельник утром. По информации портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, около 70% не могли войти в систему, 20% жаловались на сбой всех сервисов, а 10% не могли воспользоваться переводом денег.
«Сегодня в течение непродолжительного времени у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в «Сбербанк Онлайн» на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», — сказали в пресс-службе банка.
Неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться в понедельник утром. По информации портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, около 70% не могли войти в систему, 20% жаловались на сбой всех сервисов, а 10% не могли воспользоваться переводом денег.
«Сегодня в течение непродолжительного времени у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в «Сбербанк Онлайн» на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», — сказали в пресс-службе банка.
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