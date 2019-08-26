Новости дня

Сервис «Сбербанк Онлайн» восстановил работу после сбоя

УрБК, Москва, 26.08.2019. Сервис «Сбербанк Онлайн» восстановил работу после сбоя. Пользователи могли столкнуться с затруднениями при входе в мобильное приложение сегодня в течение непродолжительного времени. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.



Неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться в понедельник утром. По информации портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, около 70% не могли войти в систему, 20% жаловались на сбой всех сервисов, а 10% не могли воспользоваться переводом денег.



«Сегодня в течение непродолжительного времени у некоторых клиентов могли возникнуть трудности со входом в «Сбербанк Онлайн» на платформе мобильного приложения iOS. В настоящее время такие затруднения отсутствуют. Приносим извинения клиентам за доставленные неудобства», — сказали в пресс-службе банка.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:57</span><br /><strong>Сервис «Сбербанк Онлайн» восстановил работу после сбоя</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 26.08.2019. Сервис «Сбербанк Онлайн» восстановил работу после сбоя. Пользователи могли столкнуться с затруднениями при входе в мобильное приложение сегодня в течение непродолжительного времени. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089416-servis-sberbank-onlayn-vosstanovil-rabotu-posle-sboya.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: