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С 31 августа по 2 сентября 2019 года в Магнитогорске пройдет кубок ММК по дзюдо

УрБК, Магнитогорск, 26.08.2019. С 31 августа по 2 сентября 2019 года в Магнитогорске во Дворце спорта имени Ивана Ромазана пройдут открытые Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок ПАО «ММК» памяти Виктора Пшеничникова» среди юношей до 18 лет.



Организаторами соревнований выступают ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Магнитогорска, Магнитогорская Федерация дзюдо.



«Цель этих традиционных состязаний — развитие и популяризация дзюдо, укрепление связей между спортсменами различных регионов, а также приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного мастерства участниками соревнований», — сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



К участию в соревнованиях допускаются юноши 2003-2005 г.р. в весовых категориях: до 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, 90+ кг. Победители и призеры соревнований в каждой весовой категории награждаются дипломами, медалями и ценными призами.



В день приезда, 31 августа, запланированы прохождение комиссии по допуску, взвешивание участников и электронная жеребьевка. 1 сентября с 10 часов пройдут предварительные поединки, финальная часть состязаний и церемония награждения. На следующий день для спортсменов будет организовано специальное тренировочное мероприятие (набарывание).



«Виктор Пшеничников — выдающийся спортсмен, победитель Всемирного фестиваля молодежи и студентов, бронзовый призер студенческого чемпионата планеты, победитель и медалист первенств СССР. Именно ему удалось поднять дзюдо Магнитогорска на международный уровень. Позднее учрежденные им соревнования переименовали в «Надежды татами». В 1999 году в связи с преждевременным уходом из жизни Виктора Пшеничникова турнир стал мемориалом. На следующий год памятные соревнования стали проходить под патронажем ПАО «ММК», — говорится в сообщении.

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