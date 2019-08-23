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В Екатеринбурге до 15 сентября по выходным будет закрыта парковка на площади 1905 года
23 август 2019 (17:26)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. В Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года из-за проведения традиционной ярмарки выходного дня. Соответствующая информация опубликована на официальном портале города.
Автомобильная парковка, действующая на пространстве площади, будет закрываться с 19.00 каждую пятницу, начиная с 23 августа, до 18.00 воскресного дня. Ограничения продлятся до 15 сентября.
«Специалисты «Центра организации выставок и ярмарок» обещают наличие парковочных мест для автолюбителей на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом расположенного по соседству крупного торгового центра», — говорится в сообщении.
Автомобильная парковка, действующая на пространстве площади, будет закрываться с 19.00 каждую пятницу, начиная с 23 августа, до 18.00 воскресного дня. Ограничения продлятся до 15 сентября.
«Специалисты «Центра организации выставок и ярмарок» обещают наличие парковочных мест для автолюбителей на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом расположенного по соседству крупного торгового центра», — говорится в сообщении.
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