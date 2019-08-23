Новости дня

Апелляционный суд признал законным решение о внесении компании «Урал Инжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Сведения об ООО «Урал Инжиниринг», а также о его учредителе и лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, внесены в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сроком на 2 года. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал решение Свердловского УФАС России законным и обоснованным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



С заявлением о внесении в РНП сведений об ООО «Урал Инжиниринг» в УФАС обратилось министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, являющееся заказчиком по контракту на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории Шарташского лесопарка». В ходе его рассмотрения установлено, что подрядчик должен был приступить к капитальному ремонту дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек с 29 октября 2018 года, разработать рабочую документацию до 31 октября, а также представить заказчику график выполнения работ в срок до 6 ноября включительно.



Вместе с тем по состоянию на 19 ноября 2018 года заказчику со стороны подрядчика график производства работ, а также разработанная рабочая документация не представлены. То есть ООО «Урал Инжиниринг» не соблюдены предусмотренные контрактом сроки, что является существенным нарушением условий контракта. В связи с ненадлежащим исполнением условий контракта заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от его исполнения.



Комиссией Свердловского УФАС России принято решение о внесении сведений об ООО «Урал Инжиниринг», а также о его учредителе и лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, в РНП сроком на 2 года. Компания обжаловала его в арбитраже.



Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, признал решение Свердловского УФАС России законным и обоснованным.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">23 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:52</span><br /><strong>Апелляционный суд признал законным решение о внесении компании «Урал Инжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Сведения об ООО «Урал Инжиниринг», а также о его учредителе и лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, внесены в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сроком на 2 года. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал решение Свердловского УФАС России законным и обоснованным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089378-apellyacionnyy-sud-priznal-zakonnym-reshenie-o-vnesenii-kompanii-ural-inzhiniring-v-reestr-nedobrosovestnyh-postavschikov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: