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Апелляционный суд признал законным решение о внесении компании «Урал Инжиниринг» в реестр недобросовестных поставщиков
23 август 2019 (11:52)
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2019. Сведения об ООО «Урал Инжиниринг», а также о его учредителе и лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, внесены в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сроком на 2 года. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал решение Свердловского УФАС России законным и обоснованным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С заявлением о внесении в РНП сведений об ООО «Урал Инжиниринг» в УФАС обратилось министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, являющееся заказчиком по контракту на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории Шарташского лесопарка». В ходе его рассмотрения установлено, что подрядчик должен был приступить к капитальному ремонту дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек с 29 октября 2018 года, разработать рабочую документацию до 31 октября, а также представить заказчику график выполнения работ в срок до 6 ноября включительно.
Вместе с тем по состоянию на 19 ноября 2018 года заказчику со стороны подрядчика график производства работ, а также разработанная рабочая документация не представлены. То есть ООО «Урал Инжиниринг» не соблюдены предусмотренные контрактом сроки, что является существенным нарушением условий контракта. В связи с ненадлежащим исполнением условий контракта заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от его исполнения.
Комиссией Свердловского УФАС России принято решение о внесении сведений об ООО «Урал Инжиниринг», а также о его учредителе и лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, в РНП сроком на 2 года. Компания обжаловала его в арбитраже.
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, признал решение Свердловского УФАС России законным и обоснованным.
С заявлением о внесении в РНП сведений об ООО «Урал Инжиниринг» в УФАС обратилось министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, являющееся заказчиком по контракту на выполнение работ по объекту «Благоустройство территории Шарташского лесопарка». В ходе его рассмотрения установлено, что подрядчик должен был приступить к капитальному ремонту дороги с созданием инженерного обустройства и велосипедных дорожек с 29 октября 2018 года, разработать рабочую документацию до 31 октября, а также представить заказчику график выполнения работ в срок до 6 ноября включительно.
Вместе с тем по состоянию на 19 ноября 2018 года заказчику со стороны подрядчика график производства работ, а также разработанная рабочая документация не представлены. То есть ООО «Урал Инжиниринг» не соблюдены предусмотренные контрактом сроки, что является существенным нарушением условий контракта. В связи с ненадлежащим исполнением условий контракта заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от его исполнения.
Комиссией Свердловского УФАС России принято решение о внесении сведений об ООО «Урал Инжиниринг», а также о его учредителе и лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, в РНП сроком на 2 года. Компания обжаловала его в арбитраже.
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, признал решение Свердловского УФАС России законным и обоснованным.
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