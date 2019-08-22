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Официальный курс доллара США снизился на 64 коп., евро — на 67 коп.

22 август 2019 (14:39)

УрБК, Москва, 22.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 августа 2019 года. Курс долл. США снизился на 64 коп. до 65,62 руб., евро — на 67 коп. до 72,83 руб.

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