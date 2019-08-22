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Больше всего денег российским МФО задолжали заемщики в возрасте от 25 до 30 лет
22 август 2019 (11:25)
УрБК, Москва, 22.08.2019. Почти четверть должников российских микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более 90 дней находится в возрасте 25-30 лет. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на исследование Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
«Максимальное количество должников со сроком просрочки более 90 дней находится в возрасте 25-30 лет — практически четверть от общего числа (24,3%), на втором месте — заемщики в возрасте 35-40 лет (17,9%), замыкают тройку лидеров категория 31-34 года (16,4%)», — говорится в исследовании.
Меньше всего долгов у заемщиков после 51 года, их доля составляет 12%. На заемщиков МФО в возрасте от 18 до 24 лет — 13,6%.
Превалирование среди должников МФО заемщиков в возрасте 25-40 лет эксперты объясняют их наибольшей активностью в потребительском плане, а также интенсивным развитием онлайн-сегмента микрофинансового рынка.
По данным НАПКА, за счет использования мобильных приложений они берут микрозаймы в целом значительно чаще, чем старшее поколение, однако в меньших размерах. Так, например, в 25-40 лет заемщики в среднем просят выдать им 6,7-8 тыс. руб., а граждане старше 50 лет запрашивают суммы размером более 12 тыс. руб.
«Максимальное количество должников со сроком просрочки более 90 дней находится в возрасте 25-30 лет — практически четверть от общего числа (24,3%), на втором месте — заемщики в возрасте 35-40 лет (17,9%), замыкают тройку лидеров категория 31-34 года (16,4%)», — говорится в исследовании.
Меньше всего долгов у заемщиков после 51 года, их доля составляет 12%. На заемщиков МФО в возрасте от 18 до 24 лет — 13,6%.
Превалирование среди должников МФО заемщиков в возрасте 25-40 лет эксперты объясняют их наибольшей активностью в потребительском плане, а также интенсивным развитием онлайн-сегмента микрофинансового рынка.
По данным НАПКА, за счет использования мобильных приложений они берут микрозаймы в целом значительно чаще, чем старшее поколение, однако в меньших размерах. Так, например, в 25-40 лет заемщики в среднем просят выдать им 6,7-8 тыс. руб., а граждане старше 50 лет запрашивают суммы размером более 12 тыс. руб.
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