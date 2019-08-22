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Жительницу Екатеринбурга осудили за продажу квартир в многоквартирных домах на землях ИЖС

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы Ларисы Максимовой, которая продавала квартиры в многоквартирных домах, построенных на землях, предназначенных под индивидуальную жилую застройку (ИЖС).



Женщину признали виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



С февраля 2012 года по июнь 2016 года обвиняемая в качестве начальника риэлтерского отдела ООО «Центр недвижимости «Уральская крепость», а затем ЖСК «Народный», совместно со своим сыном Дмитрием Максимовым похитили у 84 граждан денежные средства на общую сумму 97,3 млн руб.



Они выкупили земельные участки в разных районах города, предназначенные под индивидуальное строительство, и приступили к строительству многоквартирных домов.



«Максимовы от лица ЖСК «Народный», действуя так же, как физическое лицо, в офисах жилищно-строительного кооператива и ООО «ЦН «Уральская Крепость» заключали с гражданами договоры паевого участия, инвестирования объектов недвижимости либо о создании общей долевой собственности и получали оплату за квартиры в строящихся домах и доли в земельных участках», — говорится в сообщении.



В 2013 году строительство многоквартирных домов было прекращено, а деньги обманутым гражданам не вернули. Впоследствии судебными органами было принято решение о сносе самовольных построек.



Подсудимая в ходе предварительного и судебного следствия вину в совершении преступления не признала.



Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Ларисе Максимовой наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.



Уголовное дело в отношении Дмитрия Максимова выделено в отдельное производство.



Приговор не вступил в законную силу.

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