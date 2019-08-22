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Цены на куриные яйца в РФ за последнюю неделю выросли на 1,2%

УрБК, Москва, 22.08.2019. За период с 13 по 19 августа 2019 года индекс потребительских цен в России составил 99,9%, говорится в исследовании Росстата.



Цены на яйца куриные выросли на 1,2%, пшено — на 0,6%, рис шлифованный — на 0,4%, рыбу мороженую и творог жирный — на 0,3%, говядину, мясо кур, консервы мясные, сыры, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, макаронные изделия — на 0,2%.



Цены на сахар-песок снизились на 0,9%, баранину — на 0,5%, молоко стерилизованное — на 0,4%, свинину — на 0,3%, масло подсолнечное — на 0,2%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,9%, в том числе на помидоры — 8,7%, картофель и морковь — 6,6%, лук репчатый — 6,3%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

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