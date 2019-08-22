Новости дня

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске

22 август 2019 (09:03)

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» АО «СУБР» (входит в состав ОК «РУСАЛ») в Североуральске.

«Предварительно установлено, что 21 августа около 16.40 в шахте на глубине 1 240 метров в результате горного удара произошло обрушение горной породы. Взрывник предприятия, мужчина 1970 года рождения, оказался заблокированным и в результате обрушения и погиб», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Технологическое производство на шахте не нарушено.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: