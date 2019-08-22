Новости дня

Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» АО «СУБР» (входит в состав ОК «РУСАЛ») в Североуральске.



«Предварительно установлено, что 21 августа около 16.40 в шахте на глубине 1 240 метров в результате горного удара произошло обрушение горной породы. Взрывник предприятия, мужчина 1970 года рождения, оказался заблокированным и в результате обрушения и погиб», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Технологическое производство на шахте не нарушено.



В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований безопасности при выполнении горных работ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">22 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:03</span><br /><strong>Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте ОК «РУСАЛ» в Североуральске</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 22.08.2019. Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего на шахте «Ново-Кальинская» АО «СУБР» (входит в состав ОК «РУСАЛ») в Североуральске. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089333-prokuratura-provodit-proverku-po-faktu-gibeli-rabochego-na-shahte-ok-rusal-v-severouralske.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: