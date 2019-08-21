Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 52 коп., евро — на 48 коп.

21 август 2019 (15:49)

УрБК, Москва, 21.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа 2019 года. Курс долл. США снизился на 52 коп. до 66,26 руб., евро — на 48 коп. до 73,50 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: