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Официальный курс доллара США снизился на 52 коп., евро — на 48 коп.
21 август 2019 (15:49)
УрБК, Москва, 21.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 августа 2019 года. Курс долл. США снизился на 52 коп. до 66,26 руб., евро — на 48 коп. до 73,50 руб.
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