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Эксперты ООН высоко оценили экологические проекты ММК

УрБК, Магнитогорск, 21.08.2019. Специалисты Организации объединенных наций по промышленному развитию (ЮНИДО) наградили дипломом Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) за вклад в устойчивое развитие и экологические инициативы в Челябинской области, а также за успешное внедрение программы «Энергоменеджмент промышленных предприятий». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



Отметим, что ЮНИДО — специализированное учреждение ООН, основная цель которого заключается в содействии устойчивому промышленному развитию. Представительские функции организации в России выполняет Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ.



«Эксперты ООН высоко отметили усилия ММК в сфере снижения и предотвращения техногенного воздействия на окружающую среду. Только в прошлом году компания успешно реализовала 69 экологических мероприятий, а по 15 мероприятиям работы продолжаются. Общий объем финансирования экологической программы ПАО «ММК» в 2018 году составил 6 млрд 464 млн руб. Всего же в 2000-2018 годах Магнитка выделила на природоохранную деятельность свыше 58 млрд руб. Результатом проведенной работы стало снижение за указанный период валовых выбросов в атмосферу в 1,6 раза (удельных — в 2,1 раза), валовых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты — в 2,4 раза. Сегодня 100% промышленных сточных вод используется в оборотном водоснабжении», — говорится в сообщении.



Высокой оценки ЮНИДО также удостоилась система энергетического менеджмента ММК. Сертифицированная в 2016 году на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001, она позволяет компании ежегодно экономить значительный объем энергоресурсов, а также эффективно снижать выбросы в атмосферу. В 2017 году суммарный экономический эффект от реализации проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов на ММК составил порядка 1 млрд руб.



«ММК осуществляет производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду. Экологическая политика компании предусматривает радикальное сокращение выбросов, что позволит уже к 2025 году достигнуть низкого уровня загрязнения атмосферы в Магнитогорске. В общей сложности инвестиции компании в природоохранные проекты в 2018-2025 годах превысят 38 млрд руб.», — сообщили в пресс-службе ММК.

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