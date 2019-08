Изгнание из «Титановой долины»

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина» опять попала в информационную повестку. Запущенной сильно позже конкурентов в других российских регионах «Титановой долине» пришлось взвалить большую часть расходов на бюджет Свердловской области. В итоге от изначальной задумки еще губернатора Эдуарда Росселя, обещавшего завлечь в регион компании уровня Rolls-Royce — не осталось и следа. Как следствие, ОЭЗ пришлось довольствоваться приходом локальных и небольших резидентов. Но далеко не все из них могут выполнить взятые обязательства: с солидным штрафом из списка резидентов выбыло ООО «Уральский оптический завод».Начиная с 2010 года — старта реализации проекта — в строительство инфраструктуры «Титановой долины» вложили 3,7 млрд руб. Организовать ОЭЗ (по примеру «Силиконовой долины» в США) задумали еще при губернаторе Эдуарде Росселе. Согласно первоначальной концепции, стать резидентами предлагали концернам с мировым именем — Rolls-Royce, Mitsubishi и некоторым другим. Однако кризис 2008 года и последующие события не дали реализоваться этим планам. Впоследствии на фоне бурного роста числа ОЭЗ в других регионах России и публичного заявления губернатора Александра Мишарина, что «Титановая долина» справится без федерального финансирования — проект вынужденно пришлось «ужать». Впрочем, он получил официальное признание в Москве, хотя сложности с привлечением резидентов и споры насчет финансирования продолжают преследовать «Титановую долину» до настоящего времени. Например, если к 2017 году федеральный бюджет выделял на проект 1 млрд руб., то потом в Минэкономразвития РФ заявили, что на 2018-2020 годы не заложили в бюджете страны средств на «Титановую долину».Хотя в целом федеральный центр к площадке под Верхней Салдой относится благосклонно. Видимо, потому, что она является единственной такого рода зоной в Урало-Сибирском регионе. Сейчас в зону официально входят две площадки: на территории Верхней Салды, «Салда» и территория бывшего аэропорта «Уктус» в относительной близости за пределами Екатеринбурга. На территории действует специальный налоговый режим. Так, размер ввозной пошлины и НДС составляет 0%, а налог на прибыль — от 2%. Кроме того, в январе 2019 года гордума Екатеринбурга на пять лет освободила «Титановую долину» от уплаты земельного налога.По состоянию на начало августа нынешнего года по данным самой «Титановой долины», на ее территории размещались 14 российских и иностранных компаний. Десять на площадке «Салда», четыре — на площадке «Уктус». В «Салде» работают Ural Boeing Manufacturing, ООО «Зибус» (медицинские изделия) и проведены пуско-наладочные работы ООО «Инструментальное производство Миникат» (изготовление фрезы).К концу 2018 года резидентами «Титановой долины», по официальным данным, было создано 345 рабочих мест. Объем выручки резидентов составил 3,4 млрд руб., а объем выплаченных налогов — 202,8 млн руб. Правда, в некоторых источниках говорится, что за восемь лет с начала работы зоны реальную экономическую деятельность там вели всего два резидента, тогда как остальные достижения фиксировались на бумаге.Впрочем, на выставке «Иннопром-2019» ее гендиректор Артемий Кызласов подписал соглашения о намерениях с тремя потенциальными резидентами — компанией «Вилсан» (технологический инжиниринг и аддитивные технологии, планируемые инвестиции — 350 млн руб.), промышленно-металлургическим холдингом «Тагильская сталь» (около 800 млн руб.) и с OOO «Энергоком» с плановым объемом инвестиций 120 млн руб. При этом на церемонии подписания присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По данным региональных властей, общий объем инвестиций оценивается на уровне 1,3 млрд руб., а до 2031 года в ОЭЗ планируется вложить 64,5 млрд руб. Но как показал опыт предшествующих лет, финансирование «Титановой долины» постоянно вызывает ожесточенные споры в Заксобрании Свердловской области. Главным образом, потому, что депутатский корпус не считает реализацию проекта и экономический эффект от его работы достаточно динамичным и выгодным.Как бы то ни было, «Титановая долина» признана Минэкономразвития РФ в качестве полноценной ОЭЗ. На ее официальном сайте указано, что в 2018 году «Титановая долина» вошла в топ-10 индустриальных парков и ОЭЗ рейтинга АЦ «Эксперт». Также на протяжении двух лет она входила в ежегодный международный рейтинг свободных экономических зон Global Free Zones of the Year журнала Foreign Direct Investment Intelligence (FDI) — подразделение Financial Times. Кроме того, по итогам II национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России «Титановая долина» с двенадцатого места переместилась на шестое.Считается, что свердловская ОЭЗ официально специализируется на следующих видах деятельности. В первую очередь это производство изделий из титана, металлургических компонентов и оборудования, продукция для космической и авиационной отрасли, медицины, строительного рынка и нефтегазового машиностроения.Согласно заявлениям топ-менеджмента «Титановой долины», сейчас в стадии проектирования находятся площадки еще нескольких резидентов. Это производитель пищевой упаковки ООО «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбург», свою территорию проектируют производитель одноразовых шприцев и игл ООО «Русмед», компания по производству станков ООО «Униматик» и ООО «Сибеко Системы Сидений». Также одобрен проект Уральского завода гражданской авиации по производству на площадке ОЭЗ малых самолетов. Объем инвестиций УЗГА заявлен на уровне 4,2 млрд руб., до 2027 года предприятие рассчитывает наладить сборку 20 самолетов в год.Уже озвучено, что через год — к осени 2020 года — на площадке «Уктус» планируется завершить работы по строительству инженерных сетей, а еще через год — проложить железнодорожную ветку на площадке «Салда». По словам министра инвестиций и развития Виктории Казаковой, ОАО «РЖД» в рамках концессионного соглашения может вложить в этот проект 1,8 млрд руб. По мнению представителей «Титановой долины», объем перевозок по железной дороге может составить порядка 500 тыс. т в год.Сегодня же стало известно, что гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов и гендиректор АО «ГРС Урал» Карел Андок подписали соглашение о локализации станкостроительного производства. Предполагается, что займется этим СП чешской фирмы TOS VARNSDORF a.s. и российской ООО «КР Пром» — «ГРС Урал». Базироваться производство намерено на площадке «Уктус», где займется производством российского металлообрабатывающего оборудования для техперевооружения российских промышленных предприятий. «Планируемый объем инвестиций производства составляет около 250 млн руб.», — заявила Виктория Казакова.Тем не менее текущее положение дел в «Титановой долине» выглядит не столь оптимистично. Да, соглашения подписываются регулярно, планы и объемы инвестиций озвучиваются, но далеко не всегда становятся реальностью — как в прошлые годы, так и сейчас.Так, министерство инвестиций и развития обратилось в арбитражный суд Свердловской области с иском к ООО «Уральский оптический завод». Предметом стало заявление о расторжении соглашения с обществом от 5 октября 2012 года № С-474-ОС/Д25 и взыскание штрафа в размере 5 млн руб. за невыполнение обязательств резидента перед ОЭЗ. В июне в суд поступил отзыв от третьего лица — правительства Свердловской области, которое попросило этот иск удовлетворить. В том же месяце региональный кабмин поддержало министерство экономического развития РФ, также попросившее суд удовлетворить иск министерства инвестиций и развития Свердловской области, а уже в августе то же самое сделала сама «Титановая долина». В свою очередь, «Уральский оптический завод», как следует из материалов дела, свой отзыв на исковое заявление не представил.Как установил арбитражный суд, по условиям соглашения резидент обязался вести на территории «Титановой долины» промышленно-производственную деятельность согласно представленному бизнес-плану. В него входило производство кабеля из оптического волокна, производство оптического волокна и переработка кварца для целей производства оптического волокна. Для этого ООО «Уральский оптический завод» обязалось создать цех по производству оптического кабеля с помещением административно-бытового корпуса, построить склады для хранения сырья и готовой продукции общей площадью не менее 10 тыс. 200 кв. м., создать управляющую компанию объектов инфраструктуры ОЭЗ и вложить в эти мероприятия не менее 474 млн 900 тыс. руб. При этом ряд обязательств у резидента был также перед Минэкономразвития России.В июле 2014 года Минэкономразвития провело плановую проверку выполнения ООО «Уральский оптический завод» условий соглашения. Оказалось, что резидент к тому времени ничего не сделал, следовательно, не вел на территории ОЭЗ промышленно-производственной деятельности. То же самое было выявлено в мае 2016 года: как следует из материалов дела, резидент ничего не согласовывал ни с одним из ведомств или поставщиков, а также даже не приступал к строительству заявленных объектов.«Существенные нарушения ответчиком условий соглашения подтверждены представленными в материалы дела документами, в частности, актами проверок от 18.07.2014, от 10.05.2016, в сроки, указанные в уведомлении, не устранены», — говорится в решении суда. В результате в соответствии с пунктом 5.2 соглашения с «Уральским оптическим заводом» ему начислили штраф в 5 млн руб. Еще 69 тыс. руб. государственной пошлины с общества взыскали в доход федерального бюджета.Хочется надеяться, что подобных прецедентов в истории «Титановой долины» больше не будет. С другой стороны, где гарантия, что заявленные планы — как в объеме, так и в денежном выражении — будут осуществлены? Ведь всего один пример указывает на то, что федеральным и региональным чиновникам пришлось потратить на расторжение соглашения с «Уральским оптическим заводом» не менее пяти лет. Это более чем достаточный срок для инвестиций, постройки всей необходимой инфраструктуры и развертывания производства. При этом неустойка, которую заплатит резидент, не идет ни в какое сравнение с объемом обещанных им инвестиций. А это значит, что штрафные санкции и невыполнение обязательств обошлись предприятию почти даром, избавив его от реализации бизнес-плана, ставшего не интересным или неподъемным. И где гарантия, что такому поступку не найдется других последователей?