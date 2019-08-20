Тающий процент

Рублевые вклады стремительно теряют привлекательность. За последние три месяца средняя максимальная ставка топ-10 банков РФ снизилась с 7,52% до 6,82%. Аналитики уверенно прогнозируют дальнейшее снижение доходности вкладов, которое приведет к массовому оттоку средств физлиц в альтернативные финансовые инструменты.Отметим, что проценты по вкладам изменяются в ту же сторону, что и ключевая ставка ЦБ. Чем она больше, тем выше проценты по вкладам. С уменьшением ключевой ставки проценты по депозитам падают.Еще несколько лет назад доходность вкладов была на рекордно высоком уровне. В декабре 2014 года регулятор повысил ключевую ставку до 17%. В результате этого некоторые российские банки стали предлагать вкладчикам положить деньги под 20-22%. Впоследствии Центробанк поэтапно опускал ключевую ставку. В 2015-2018 году показатель снизился до 7,25%. За этот период доходность вкладов сократилась до 6,5-7%.Осенью 2018 года ЦБ возобновил цикл ужесточения кредитно-денежной политики (КДП). В сентябре и декабре прошлого года ключевая ставка выросла до 7,75%. В результате доходность рублевых депозитов увеличилась до 7,5%.Однако этот тренд не был долгосрочным. Уже в июне-июле 2019 года Центробанк начал новый этап снижения ключевой ставки. В настоящее время показатель вернулся к отметке 7,25%. Соответственно, доходность вкладов снова снизилась до 6,5-7%.В этот раз ситуация кардинально отличается той, которая была в прошлом году. Финансовые эксперты в один голос прогнозируют дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики, что автоматически приведет к новым минимумам доходности вкладов.«В текущей ситуации на фоне разворота ведущих мировых Центробанков в сторону мягкой ДКП Банк России вполне может себе позволить пойти по пути дальнейшего снижения ключевой процентной ставки, и если мы рассматриваем данный сценарий как базовый, то на горизонте 6-12 месяцев процентные ставки по вкладам могут достичь отметки 6,5%. Таким образом, мы видим, что традиционный банковский депозит становится все менее привлекательным и приносит крайне низкую доходность», — рассказал аналитик группы компаний «Финам» Сергей Дроздов.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов не исключает, что на фоне дальнейшего смягчения КДП ставки по рублевым депозитам могут снизиться до 6-6,5%.«Понятно, что доходность вкладов в первую очередь определяется ключевой ставкой ЦБ. Если регулятор снижает ставку на 0,5%, то проценты по вкладам в ближайшей перспективе также должны уменьшиться на 0,5%. Однако есть и другие факторы, которые определяют доходность депозитов. Важно понимать, что вклады — это один из самых дорогих источников денег для кредитных организаций. Если у банков все хорошо, то им гораздо проще занять средства у ЦБ, чем у населения. Есть следующее правило. Как только у банков возникают серьезные финансовые проблемы, они тут же начинают поднимать ставку по вкладам. И наоборот. Если ситуация в секторе стабильная, но кредитным организациям нет смысла устанавливать высокую доходность депозитов», — полагает Г. Вахитов.Эксперт считает, что снижение доходности депозитов может стать причиной массового оттока средств вкладчиков в пользу других финансовых инструментов.«Этот процесс уже идет. Люди прекрасно понимают, что 6% — это не та ставка, которая им нужна. Конечно, можно сказать, что это выше, чем официальная инфляция, на 4%. Однако далеко не все люди верят этим цифрам. Ощущаемая инфляция, как правило, выше 8%. Это больше, чем доходность по депозитам. В этой ситуации люди начинают искать альтернативные инструменты», — считает Г. Вахитов.Финансовые аналитики рекомендуют населению вкладывать свои средства в покупку акций и облигаций.«Хорошей стратегией для тех, кто хочет защитить свой капитал, будет вложение средств через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в облигации федерального займа (ОФЗ) и бонды крупных отечественных компаний. Здесь стоит отметить, что купонный доход по ОФЗ не облагается налогом, что делает данный инструмент особенно привлекательным. Если же мы говорим о вложениях в акции, то они традиционно считаются более доходным инструментом из-за большей спекулятивной составляющей, однако в отдельные периоды времени подвергаются значительной волатильности, в отличие от облигаций, которые несмотря на ценовые колебания к моменту погашения выкупаются эмитентом по номиналу с фиксированной доходностью по процентной ставке», — рассказал С. Дроздов.По словам экспертов, число частных инвесторов на фондовом рынке РФ в последние годы заметно выросло. Дальнейшее снижение ставок по вкладам на фоне постепенного повышения финансовой грамотности населения может придать этому процессу дополнительный импульс. Многие вкладчики примут решение снять свои деньги со счета и вложиться в покупку ценных бумаг.