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Свердловское правительство отклонило заявку на строительство мусорного полигона под Сысертью
20 август 2019 (14:50)
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2019. Власти Свердловской области отклонили заявку ООО «СРГ-Екатеринбург», которое намеревалось построить мусороперерабатывающий комплекс на границах Сысертского района. Напомним, этот проект вызвал новую волну споров после экстренной посадки лайнера Airbus-321 в Подмосковье, в двигатели которого попали птицы. По одной из версий, птицы могли сбиться в стаю на несанкционированной свалке вблизи аэропорта Жуковский.
Сегодня в Заксобрании Свердловской области прошло заседание рабочей группы, которая занимается ходом реализации «мусорной реформы» на территории региона. Присутствовавший на нем заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов заявил на вопросы депутатов, что ООО «СРГ-Екатеринбург» отозвало свою инициативу по строительству мусоросортировочного завода на юге Екатеринбурга после того, как ее отклонило правительство Свердловской области.
При этом Егор Свалов указал, что вызывающий споры проект не был привязан к конкретному участку и не прошел согласования. «Им («СРГ-Екатеринбург» — прим. ред.) отказали, потому что заявка была подана не по форме», — пояснил УрБК замминистра.
В свою очередь, депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер на своей странице в Facebook написал, что «вопрос по строительству мусороперерабатывающего в районе Б. Седельниково снят с повестки». «Вопрос закрыт», — резюмировал парламентарий.
Напомним, ранее в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) УрБК заявили, что строительство мусороперерабатывающего завода в Сысертском районе может навредить пролетающим в этом воздушном коридоре авиалайнерам. Такая оценка содержится в поступившем из Москвы ответе Росавиации на официальный запрос УрБК.
«Предварительная оценка аэропорта указывает на то, что объект будет находиться в пределах устанавливаемой в настоящее время 6 подзоны приаэродромной территории аэропорта Екатеринбург (Кольцово), в пределах которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц», — говорилось в ответе Росавиации.
Отметим также, что жители населенных пунктов Горный Щит, поселков Малое и Большое Седельниково и станции Сысерть выражали массовое недовольство проектом «СРГ-Екатеринбург» и подписали петиции на имя президента и губернатора Евгения Куйвашева с требованием запретить реализацию проекта.
Сегодня в Заксобрании Свердловской области прошло заседание рабочей группы, которая занимается ходом реализации «мусорной реформы» на территории региона. Присутствовавший на нем заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов заявил на вопросы депутатов, что ООО «СРГ-Екатеринбург» отозвало свою инициативу по строительству мусоросортировочного завода на юге Екатеринбурга после того, как ее отклонило правительство Свердловской области.
При этом Егор Свалов указал, что вызывающий споры проект не был привязан к конкретному участку и не прошел согласования. «Им («СРГ-Екатеринбург» — прим. ред.) отказали, потому что заявка была подана не по форме», — пояснил УрБК замминистра.
В свою очередь, депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер на своей странице в Facebook написал, что «вопрос по строительству мусороперерабатывающего в районе Б. Седельниково снят с повестки». «Вопрос закрыт», — резюмировал парламентарий.
Напомним, ранее в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) УрБК заявили, что строительство мусороперерабатывающего завода в Сысертском районе может навредить пролетающим в этом воздушном коридоре авиалайнерам. Такая оценка содержится в поступившем из Москвы ответе Росавиации на официальный запрос УрБК.
«Предварительная оценка аэропорта указывает на то, что объект будет находиться в пределах устанавливаемой в настоящее время 6 подзоны приаэродромной территории аэропорта Екатеринбург (Кольцово), в пределах которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц», — говорилось в ответе Росавиации.
Отметим также, что жители населенных пунктов Горный Щит, поселков Малое и Большое Седельниково и станции Сысерть выражали массовое недовольство проектом «СРГ-Екатеринбург» и подписали петиции на имя президента и губернатора Евгения Куйвашева с требованием запретить реализацию проекта.
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