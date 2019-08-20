Новости дня
Во II квартале выдача микрозаймов в РФ сократилась на 15,3%
20 август 2019 (11:14)
УрБК, Москва. 20.08.2019. Во II квартале 2019 года россияне переломили исторический тренд взрывного роста займов в микрофинансовых организациях (МФО). Выдачи сократились на 15,3%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
Так, в I квартале 2016 года россияне взяли 1,536 млн займов, и этот показатель постепенно увеличился — по итогам I квартала этого года он достиг 4,773 млн. Но во II квартале этот тренд был переломлен — выдачи сократились до 4,044 млн штук (на 15,3%).
«Выдачи новых займов в секторе приостановили свой взрывной рост и сохраняются на уровне IV квартала прошлого года. Ранее в истории подобных трендов не отмечалось», — говорится в исследовании.
Такая ситуация связана с мерами ЦБ, отказами МФО от выдач займов «до зарплаты» и прекращением перетока клиентов из банковского сектора, считают авторы документа.
«Если на протяжении последних пяти лет доля и число клиентов микрофинансовых организаций постоянно увеличивалось, то с начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от всего объема потребителей, имеющих заемные средства», — уточняют эксперты «Эквифакс».
При сохранении подобного тренда сегмент МФО претерпит существенные изменения, подчеркивают авторы исследования.
Так, в I квартале 2016 года россияне взяли 1,536 млн займов, и этот показатель постепенно увеличился — по итогам I квартала этого года он достиг 4,773 млн. Но во II квартале этот тренд был переломлен — выдачи сократились до 4,044 млн штук (на 15,3%).
«Выдачи новых займов в секторе приостановили свой взрывной рост и сохраняются на уровне IV квартала прошлого года. Ранее в истории подобных трендов не отмечалось», — говорится в исследовании.
Такая ситуация связана с мерами ЦБ, отказами МФО от выдач займов «до зарплаты» и прекращением перетока клиентов из банковского сектора, считают авторы документа.
«Если на протяжении последних пяти лет доля и число клиентов микрофинансовых организаций постоянно увеличивалось, то с начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от всего объема потребителей, имеющих заемные средства», — уточняют эксперты «Эквифакс».
При сохранении подобного тренда сегмент МФО претерпит существенные изменения, подчеркивают авторы исследования.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Число выданных микрозаймов в Свердловской области во II квартале выросло на 2,5%
- Число выданных микрозаймов в Свердловской области во II квартале выросло на 2,5%
- Более 40% всех займов россиян в микрофинансовых организациях являются просроченными
- Более 40% всех займов россиян в микрофинансовых организациях являются просроченными
- Объем выданных займов МФО в Свердловской области в IV квартале 2017 года вырос на 7,5%