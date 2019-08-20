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Во II квартале выдача микрозаймов в РФ сократилась на 15,3%

УрБК, Москва. 20.08.2019. Во II квартале 2019 года россияне переломили исторический тренд взрывного роста займов в микрофинансовых организациях (МФО). Выдачи сократились на 15,3%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».



Так, в I квартале 2016 года россияне взяли 1,536 млн займов, и этот показатель постепенно увеличился — по итогам I квартала этого года он достиг 4,773 млн. Но во II квартале этот тренд был переломлен — выдачи сократились до 4,044 млн штук (на 15,3%).



«Выдачи новых займов в секторе приостановили свой взрывной рост и сохраняются на уровне IV квартала прошлого года. Ранее в истории подобных трендов не отмечалось», — говорится в исследовании.



Такая ситуация связана с мерами ЦБ, отказами МФО от выдач займов «до зарплаты» и прекращением перетока клиентов из банковского сектора, считают авторы документа.



«Если на протяжении последних пяти лет доля и число клиентов микрофинансовых организаций постоянно увеличивалось, то с начала 2019 года приток клиентов в сектор микрокредитования остановился и зафиксировался на уровне 12% от всего объема потребителей, имеющих заемные средства», — уточняют эксперты «Эквифакс».



При сохранении подобного тренда сегмент МФО претерпит существенные изменения, подчеркивают авторы исследования.

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