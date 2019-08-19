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В Екатеринбурге прокуратура обязала МУГИСО отреставрировать объект культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. В Екатеринбурге по решению суда проведут ремонт и отреставрируют памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенный по адресу ул. Пролетарская, д. 3. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Объект принят под государственную охрану и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.



В результате обследования здания установлено, что оно находится в неудовлетворительном состоянии и разрушается. При этом ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области (МУГИСО)», за которым закреплено право хозяйственного ведения за указанным объектом, должных мер к сохранению памятника истории и культуры не принимает.



Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал ответчика разработать научно-проектную документацию и провести ремонтно-восстановительные работы по сохранению объекта культурного наследия.



Решение суда в законную силу не вступило.

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