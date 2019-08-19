Новости дня

В Екатеринбурге прокуратура обязала МУГИСО отреставрировать объект культурного наследия

19 август 2019 (16:09)

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. В Екатеринбурге по решению суда проведут ремонт и отреставрируют памятник градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенный по адресу ул. Пролетарская, д. 3. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Объект принят под государственную охрану и включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В результате обследования здания установлено, что оно находится в неудовлетворительном состоянии и разрушается. При этом ГУП СО «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области (МУГИСО)», за которым закреплено право хозяйственного ведения за указанным объектом, должных мер к сохранению памятника истории и культуры не принимает.

Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал ответчика разработать научно-проектную документацию и провести ремонтно-восстановительные работы по сохранению объекта культурного наследия.

Решение суда в законную силу не вступило.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: